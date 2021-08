Nostalgie télé: Alexandre Goyette, à la défense de Ti-Brin!

Enfant, Alexandre Goyette a adoré passer du temps en famille devant la télévision. Transporté par de nombreuses émissions, le comédien était même prêt à monter aux barricades pour défendre le personnage que son père appelait «Ti-Brin de scie»!

Alexandre, quelle émission jeunesse vous a marqué et pourquoi?

«Les mystérieuses cités d’or a vraiment été mon émission favorite pendant de longues années. L’amitié, l’aventure et la poursuite d’un rêve, des technologies extraordinaires, des peuples disparus... Tout m’allumait, même la partie documentaire de l’émission.»

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

«Il y a certainement d’écouter les "petits bonhommes" la fin de semaine, mais ce que je préférais, c’était de regarder des émissions en famille. Robin et Stella et Le Club des 100 watts, c’était le top! Même plus tard, j’adorais écouter Découverte en famille.»

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune?

«Mon Dieu, oui. Beaucoup trop. (rires) Ça n’a rien à voir avec ce que je permets aujourd’hui à mes enfants.»

Y a-t-il un personnage qui vous a influencé?

«Très jeune, je trouvais Cannelle et Pruneau, de Passe-Partout, un peu trop tranquilles, alors j’aimais vraiment beaucoup Ti-Brin. C’était tout un "bum", dans le temps! Et mon père me faisait fâcher en l’appelant "Ti-Brin de scie". Je me revois, fâché, à 4 ou 5 ans, à défendre le nom de Ti-Brin...»

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête?

«La chanson thème des Mystérieuses cités d’or, bien sûr, mais aussi toutes les chansons de Passe-Partout, que je redécouvre aujourd’hui avec mes enfants.»

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants?

«Pas particulièrement, mais comme acteur, j’aime la permissivité et la liberté qu’il y a dans les émissions pour enfants. Ça doit être "tripant" de créer des personnages pour eux, des trucs fantaisistes, sans perdre de vue la vérité.»

Quel univers voudriez-vous faire découvrir à vos enfants (Laurent, 6 ans, et Adèle, 3 ans)?

«Plusieurs films ont marqué mon enfance et mon adolescence, et j’ai vraiment très hâte d’écouter ça avec eux. Les films Big, les "Retour vers le futur, les Indiana Jones, L’été de mes 11 ans, et j’en passe...»

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

«Je vois beaucoup de créativité, d’inventivité, de nouveauté et énormément de choix. Quand j’étais enfant, on parlait et on créait des liens par le biais des émissions qui jouaient sur deux ou trois postes de télé. On écoutait sensiblement tous la même chose. Aujourd’hui, à 6 ans, mon fils revient de la maternelle et me demande si on peut s’abonner à un autre service de télé sur demande parce qu’un ami écoute telle ou telle émission...»

Alexandre Goyette fait partie de la distribution de la série jeunesse Six degrés, diffusée le jeudi, à 19 h 30, à ICI Télé, et disponible en tout temps sur ICI Tou.tv. Il joue aussi dans la minisérie Après, disponible sur l’Extra de Tou.tv, et dans le film Le guide de la famille parfaite.