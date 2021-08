Réinventer sa vie

Nous vivons dans un monde de perpétuels changements, la pandémie nous l’a bien démontré. Parmi ceux qui tirent bien leur épingle du jeu, on compte souvent les personnes qui savent faire preuve de résilience ou encore qui se permettent de réinventer leur vie. Dans son livre, l’auteur Christophe Bourgois-Costantini propose d’utiliser ses propres ressources pour redonner un sens à sa vie.

Fort de diverses réflexions quant à la pandémie que l’on vient de traverser, l’auteur, Christophe Bourgois-Costantini estime que nous avons beaucoup plus de potentiel que l’on peut s’imaginer. C’est ce qu’il explique dans son livre Les secrets de vos 10 intelligences pour redonner du sens à votre vie, par le biais de divers exemples.

Photo courtoisie

« Nous sommes beaucoup plus intelligents que nous ne l’imaginons », clame-t-il.

On comprend que pour plusieurs, la pandémie s’est avérée l’occasion de se poser quelques questions existentielles puisque toutes les règles du jeu ont changé brusquement. Impossible donc de vivre une post-pandémie sans se poser certaines questions et voir la vie différemment.

« Nous vivons non pas un déconfinement, mais un postconfinement », souligne l’auteur français qui a été entrepreneur pendant plus de 25 ans avant de se réorienter vers le développement personnel. Il faut donc se poser quelques questions et revoir notre futur pour vivre la meilleure sortie de crise possible.

Diverses aptitudes

Après avoir questionné des gens qui ont réussi dans divers domaines, l’auteur a constaté que les grands champions sont ceux qui ont fait preuve de résilience, qui se sont réinventés, qui ont fait preuve de solidarité, qui sont demeurés à l’écoute, qui se sont adaptés et surtout qui ont accepté de vivre le moment présent tel qu’il était.

Christophe Bourgois-Costantini évoque dans son livre plusieurs types d’intelligence, dont, notamment, l’intelligence relationnelle. À cela s’ajoutent l’empathie et l’altruisme. « Être bienveillant, empathique, c’est d’abord l’être avec soi-même », écrit-il.

Inutile de refouler ses émotions. « Plus vous accueillerez les émotions négatives, moins elles vous feront mal », ajoute-t-il.

Selon une étude menée par l’Université Harvard, la plus grande source du bonheur aurait un lien avec la qualité de nos relations humaines.

créativité

De nombreuses personnes qui ont été coupées durant des mois de tous types de relations humaines dignes de ce nom ont été ébranlées sur le plan émotionnel, au point même de laisser des séquelles. Maintenant que l’on entrevoit le bout du tunnel, nous devons faire preuve de créativité pour retrouver des sources de bonheur. Si le confinement a suscité pour certains la peur et l’isolement, pour d’autres il a servi d’élément déclencheur en permettant de se concentrer sur l’essentiel, en se questionnant sur ses besoins et sur ce qui rend vraiment heureux, en se questionnant sur qui on est véritablement. « C’est indispensable à notre survie, à notre besoin d’exister », indique l’auteur qui propose dans son livre des pistes pour s’approprier le bonheur.

Le bonheur compte plusieurs visages, plusieurs types d’émotions, mais demeurer authentique, mieux se connaître pour dépenser son énergie à bon escient et vivre de belles relations harmonieuses avec autrui en faisant preuve de bienveillance, c’est un peu tout cela le bonheur.

Christophe Bourgois-Costantini est auteur, coach et conférencier. On peut en apprendre plus en consultant son site, www.bourgoiscostantini.com.