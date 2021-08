Bucks: Giannis Antetokounmpo préfère le succès à la popularité

La vedette des Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo a fait croître sa légende en gagnant le championnat de la NBA et le titre du joueur le plus utile en finale, après une série de six matchs contre les Suns de Phoenix, en juillet, et ne compte pas s’arrêter là.

Le Grec, double récipiendaire du trophée remis au joueur le plus utile en saison régulière, continue d’attirer les foules. D’ailleurs, son chandail a été le cinquième plus vendu de la NBA après la première moitié de la saison 2020-2021. Toutefois, cette popularité, Antetokounmpo n’en a que faire.

«Je me fiche d’être le visage de la NBA. [Kevin Durant] ou [James] Harden peuvent l’être, a indiqué l’athlète de 26 ans au média SPORT24, lui qui est de retour dans son pays natal pour la saison morte. Je veux être avec mes enfants et ma famille, je veux gagner et avoir du plaisir, je veux être Giannis, le travailleur acharné.»

En remportant son premier sacre de la NBA, le «Greek Freak» a fait taire ses détracteurs qui lui reprochaient de ne pas performer en série éliminatoires. Durant cette première conquête, Antetokounmpo a préservé d’impressionnantes moyennes de 30,2 points, 12,8 rebonds et 5,1 passes décisives par match. De plus, Antetokounmpo avait raté deux matchs durant la finale de l’Association de l’Est en raison d’une hypertension du genou gauche.

«J’aime les éliminatoires et la pression qui les accompagne, a ajouté le membre des Bucks. J’aime la pression et je me souciais peu du résultat. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Maintenant, je sais ce que ça prend et je veux répéter le tout.»