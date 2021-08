Fin du masque à l’extérieur pendant les jours de canicule

Le port du masque n'est plus obligatoire dans les milieux de travail extérieurs, et ce même si la distanciation physique de un mètre ne peut être respectée, lorsqu'un avertissement de chaleur est émis par Environnement Canada.

C’est ce qu’a annoncé la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans un communiqué, lundi.

«Cette autorisation temporaire de retirer le masque se termine lorsque les températures reviennent à la normale, c'est-à-dire sous les 30 degrés Celsius», a-t-on précisé.

La CNESST considère que le port prolongé du masque «peut exacerber les inconforts liés à la chaleur» et recommande de permettre des pauses plus fréquentes et de prévoir des lieux et des moyens de rafraîchissement.

«L'assouplissement annoncé aujourd'hui permettra, lors de périodes de canicule, de continuer à agir en prévention en évitant les coups de chaleur», a déclaré la présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST, Manuelle Oudar.

«Il faut toutefois continuer à appliquer les différentes mesures de prévention requises pour garder sous contrôle la propagation de la COVID-19», a-t-elle ajouté.

