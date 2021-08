La hausse des cas pourrait s’accélérer

Les nouveaux cas de COVID-19 ont doublé en une semaine au Québec et continueront d’augmenter, selon des experts qui anticipent l’arrivée d’une quatrième vague à l’approche de la rentrée scolaire.

« S’il n’y a pas de changement dans les comportements des gens et qu’ils ne viennent pas se faire vacciner, il n’y a pas de raison que le nombre de cas baisse, a analysé le Dr Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec. Au contraire, ça va continuer à monter et même s’accélérer. »

Lundi, le Québec a enregistré 154 cas de coronavirus au cours des 24 heures précédentes. C’est plus de deux fois plus qu’il y a une semaine.

L’automne, la rentrée scolaire et la progression du contagieux variant Delta créeront des conditions propices à la transmission du virus, selon le Dr De Serres, et ce bien que 68 % des Québécois de 12 ans et plus aient reçu leurs deux doses de vaccin.

« C’est inquiétant parce que le nombre de cas qu’on détecte aujourd’hui est plus élevé que l’an passé à pareille date, a observé l’épidémiologiste Nimâ Machouf. Par contre, on a deux fois moins d’hospitalisations. »

La santé publique du Canada avait noté samedi une augmentation des cas partout au pays et prévoyait un scénario de quatrième vague avec plus de 10 000 cas quotidiens en septembre.

« Il y a quand même un taux important de gens vaccinés, mais on fait face à un variant qui est plus transmissible et qui occasionne des symptômes graves en plus grande proportion, a expliqué le virologue Benoit Barbeau. C’est à ce jeu de balance auquel on joue en ce moment. On ne sait pas à quel point ça pourrait exploser. »

Pas assez de vaccinés

« Actuellement, ce qui va très bien, c’est la proportion de gens qui reçoivent leur deuxième dose, a souligné Dr De Serres. Ce qui n’avance pas rondement, c’est ceux qui viennent pour leur première dose. »

« Vous avez 15 % de la population qui sont dans une zone grise [d’hésitation à se faire vacciner], a dit Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l’Hôpital général juif à Montréal. La zone de bataille, ça va être ce 15 %. »