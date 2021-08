Le maire de Louiseville veut des appuis pour la peine de mort

Le coloré maire de Louiseville n’a aucune promesse municipale à faire pour sa campagne électorale, mais il compte plus que jamais convaincre d’autres politiciens à militer avec lui pour rouvrir le débat sur la peine de mort au Canada.

«Ça brasse tellement autour de nous, les femmes assassinées, les enfants violés, battus et tués, quelqu’un va ben m’appeler un moment donné», a martelé en entrevue téléphonique Yvon Deshaies, qui sollicitera un troisième mandat aux élections municipales de novembre.

«J’aimerais avoir des appuis d’autres politiciens sur cette question, a ajouté l’homme de 65 ans qui n’a aucun candidat à la mairie pour l’affronter en ce moment. Avec tout ce que l’on vit aujourd’hui, je suis certain que plus de la moitié des Canadiens voteraient pour la peine de mort.»

Et son combat pour rouvrir ce débat n’est pas uniquement dû au fait que sa sœur s’est fait tuer par son conjoint en 2017.

«Je l’avais dit haut et fort en 2013 lorsque je m’étais présenté à la mairie, a dit M. Deshaies. Magnotta, Turcotte, Bernardo, le couple maudit de Granby, ça devrait être terminé pour eux.»

M. Deshaies tient cependant à spécifier qu’il doit s’agir de crimes graves et prémédités pour en arriver à la peine de mort.

«Je ne parle pas de deux gars qui vont se tirer entre eux ou de quelqu’un en état d’ébriété qui va causer un accident mortel, ça peut être jugé autrement.»

Il espère donc des appuis dans sa croisade.

«Les autres maires de la région me disaient de ne pas parler de la légalisation du cannabis à l’époque parce que ça me ferait perdre des votes et maintenant c’est drôle ils sont tous pour, a dit le maire. Qu’ils arrêtent d’avoir peur pour leur votation, moi je ne suis pas là pour les votes.»

Ce qu’en pensent les citoyens

Yvon Deshaies siège au conseil municipal de Louiseville depuis 32 ans. Il est donc loin d’être un inconnu dans sa ville et ses positions ne sont des secrets pour personne.

Après lui avoir parlé, nous avons arpenté les rues de Louiseville et rencontré plusieurs citoyens afin de savoir ce qu’ils pensaient de l’opinion de leur maire ce sujet.

«La question se pose quand il est question de meurtre, a affirmé Cyrille Lessard, rencontré au centre-ville. Il fait un bon travail, il devrait avoir mon vote, mais il n’y a pas personne qui se présente contre lui.»

Simon Dessureault / AGENCE QMI

Marie-Ève Plante, originaire de Louiseville et résidente de Maskinongé, est totalement d’accord avec la prise de position du maire. «Je suis très drastique, mais si tu enlèves la vie, on t’enlève la tienne», a-t-elle dit.

«La peine de mort ne devrait pas exister, mais c’est une émotion qu’on peut ressentir», a mentionné Maxime Plante-Morais, un autre résident de Louiseville.

Celia Martinez, employée pour Nathalie Fleuriste, un commerce du centre-ville, dit que les déclarations fracassantes du maire dans les médias donnent une visibilité à la ville de Louiseville. «Ça attire des gens ici et c’est bon pour les commerçants», a-t-elle mentionné.

Simon Dessureault / AGENCE QMI

C’est en 1976 que la peine de mort a été officiellement abolie au Canada après un vote aux Communes de 130 voix contre 124. Puis, en 1987, un autre vote des parlementaires fédéraux a rejeté son rétablissement, à 148 contre 127.

Il n’est donc pas impossible que le retour de cette punition ultime puisse un jour être soumis de nouveau au vote.

Me Hugo Cyr, professeur titulaire au département de sciences juridiques et à la Faculté de science politique et de droit de l’Université du Québec à Montréal, nous a expliqué que le Parlement fédéral aurait le pouvoir de tenir un vote sur le rétablissement de la peine capitale. Mais, il faudrait également une clause nonobstant pour que le Parlement adopte une telle loi, car elle dérogerait aux droits garantis dans la Charte canadienne des droits et libertés, selon le spécialiste du droit constitutionnel.

«S’il n’y a pas de clause nonobstant, c’est sûr que c’est contesté devant les tribunaux», a affirmé Me Cyr.

«C’est sûr que si on fait un sondage du jour au lendemain après une série de meurtres crapuleux, la population va être favorable à la peine de mort, a-t-il ajouté. Mais la tendance mondiale est vraiment très forte pour faire disparaître la peine de mort.»