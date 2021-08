NASCAR Pinty’s : Deux victoires pour Raphaël Lessard en lever de rideau

Raphaël Lessard a remporté les deux premières épreuves de la saison en série NASCAR Pinty’s disputées dimanche soir au circuit de Sunset, au nord de Toronto.

Au volant de la voiture habituellement confiée au vétéran Donald Theetge (blessé à une main), le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce a d’abord devancé Andrew Ranger par ,685 millièmes de seconde lors de la première course de 125 tours retardée de quelques heures en raison de la pluie.

Un autre Québécois, Alexandre Tagliani, a accédé à la troisième marche du podium.

Dans la seconde confrontation, Lessard a dû résister à la menace de l’expérimenté ontarien D.J. Kennington qui s’est classé deuxième, à 414 millièmes de seconde. Le double champion de la série, Louis-Philippe Dumoulin, a terminé au troisième rang.

Domination québécoise

La première course a été l’affaire des pilotes québécois qui ont raflé sept des huit premières positions au classement final. Kevin Lacroix, Dumoulin, Marc-Antoine Camirand et Alex Guénette, ont pris, dans l’ordre, les 4e, 6e, 7e et 8e places.

Guénette a amélioré son sort dans la deuxième épreuve en ralliant l’arrivée à la 6e position devant Tagliani (9e), Camirand (12e), Ranger (16e) et Lacroix (17e).

Et maintenant le GP3R !

Trois victoires en quatre départs à vie : c’est le palmarès remarquable de Lessard en série NASCAR Pinty’s.

Le pilote de 20 ans aura d’ailleurs l’occasion de poursuivre sur cette lancée puisqu’on confirmera lundi, à l’occasion d’une conférence de presse en après-midi, qu’il participera au Grand Prix de Trois-Rivières du 13 au 15 août.

Tel qu’avancé par le Journal la semaine dernière, Lessard a été recruté par la même écurie (David Wight) qui lui a procuré ses deux victoires dimanche en Ontario et il sera commandité par l’entreprise NAPA Pièces d’auto en série NASCAR Pinty's.

Il sera également annoncé que Lessard sera aussi de la partie lors du «Défi Urbain Chevrolet», une nouvelle discipline ajoutée à la programmation du GP3R qui regroupe des voitures mofidiées de terre battue. L'épreuve finale aura lieu samedi le 14 août.