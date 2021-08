Omnium Banque Nationale: Naomi Osaka et Daniil Medvedev grands favoris

L’organisation de l’Omnium Banque Nationale a dévoilé lundi les têtes de série pour ses tournois qui auront lieu à Montréal et Toronto la semaine prochaine, Naomi Osaka et Daniil Medvedev ayant été proclamés les favoris pour l’emporter.

• À lire aussi: La numéro un mondiale absente de l’Omnium Banque Nationale

• À lire aussi: Allègements des mesures sanitaires: d’excellentes nouvelles pour les équipes sportives montréalaises

Chez les femmes, Osaka tentera de dominer ses rivales au Stade IGA. La deuxième raquette mondiale pourrait profiter de l’absence de l’Australienne Ashleigh Barty après avoir subi l’élimination au troisième tour de la compétition aux Jeux olympiques de Tokyo.

La Japonaise tentera de décrocher son premier titre de l’événement canadien. La Biélorusse Aryna Sabalenka sera la deuxième tête d’affiche du tournoi, tandis que l’Ontarienne Bianca Andreescu, quatrième tête de série, espère défendre sa couronne obtenue en 2019.

«C’est un groupe de joueuses exceptionnellement fort que les amateurs auront le plaisir de voir à l’œuvre au Stade IGA, a déclaré Eugène Lapierre, directeur de l’Omnium Banque Nationale de Montréal, dans un communiqué. Nous sommes ravis d’accueillir les grandes vedettes de la WTA à Montréal. [...] Le circuit féminin compte de nombreux talents prometteurs ainsi que de championnes confirmées. Nous sommes prêts pour une magnifique semaine de tennis.»

Shapovalov et Auger-Aliassime à surveiller

Du côté masculin, Medvedev espère franchir une étape de plus après s’être incliné en finale il y a deux ans, à Montréal. Le vainqueur de 2019, Rafael Nadal, quintuple champion au Canada, se joindra au Russe sur les courts du Centre Aviva en tant que deuxième tête de série. Le Grec Stefanos Tsitsipas et l’Allemand Alexander Zverev, champion olympique cette année, seront les favoris 3 et 4, respectivement. Les Canadiens Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime ont été désignés huitième et 13e têtes de série dans l’ordre.

«Nous ne pourrions être plus impatients de donner le coup d’envoi de l’Omnium Banque Nationale à Toronto, d’autant plus que nous aurons la chance d’accueillir un si grand nombre des meilleures raquettes du monde , a émis Karl Hale, directeur de la version torontoise de la compétition. Que les meilleurs de la planète reviennent année après année disputer notre tournoi constitue un véritable témoignage du calibre et du prestige de celui-ci. C’est encore plus impressionnant cette année en raison des Jeux olympiques et des contraintes reliées à la pandémie de COVID-19.»

Le tirage officiel des tableaux principaux sera effectué samedi.