Pour en finir avec la gloire

Le phénomène Billie Eilish n’était pas un feu de paille. Avec Happier Than Ever, un deuxième album plus raffiné bien que moins explosif que son prédécesseur, la jeune star américaine confirme qu’elle n’a pas volé sa place dans les hautes sphères de la hiérarchie pop.

La vie de Billie Eilish a été tout sauf un long fleuve tranquille depuis que When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, sorti au printemps 2019, l’a catapultée sous les feux de la rampe à 17 ans seulement.

Tout à coup, la jeune Californienne qui s’amusait à bricoler des chansons dans sa chambre avec son grand frère, Finneas, devenait l’idole de millions d’adolescents, la chouchoute de la presse, et faisait la tournée des scènes de la planète.

Les coulisses de sa fulgurante ascension ont même fait l’objet d’un documentaire lancé à grand renfort de publicité sur la plateforme Apple+.

Deux ans et sept Grammy plus tard, l’ado rebelle a vieilli. Si les mèches vertes ont fait place à un blond platine d’un glamour tout hollywoodien, Eilish règle ses comptes avec la gloire en posant un regard critique, lucide et mélancolique sur le tourbillon dans lequel elle a été plongée.

« Les choses que j’aimais sont maintenant un travail », chante-t-elle sur la délicate Getting Older, qui ouvre Happier Than Ever. Triste constat à un si jeune âge.

Sur le titre en spoken word Not My Responsibility, elle recadre ceux qui commentent tout ce qui la concerne. « Me connaissez-vous vraiment ? Vous avez des opinions sur mes opinions, ma musique, mes vêtements, mon corps », balance-t-elle, exaspérée.

Son rapport complexe avec les réseaux sociaux est aussi abordé dans Overheated ; Your Power et Male Fantasy évoquent la masculinité toxique telle que perçue par une jeune femme dont la vie n’a plus rien d’ordinaire.

Intimiste

Musicalement, Happier Than Ever prend quelques distances avec When We All Fall Asleep... en optant pour une approche plus intimiste, voire conservatrice, où la voix d’Eilish est davantage mise en valeur par la réalisation de frérot Finneas.

Certes, l’artiste gagne en maturité. Les compositions sont en général de (très) haute qualité et beaucoup plus raffinées, sauf qu’en opérant ce virage vers une pop plus classique, elle met au rancart une partie de cette impétuosité qui fait son charme.

Dynamo techno à la rythmique stroboscopique, la malicieuse Oxytocin – l’un des faits saillants de l’album avec Therefore I Am, Lost Cause et Goldwing – de même que la furieuse seconde partie de la chanson-titre de l’album sont les seuls moments qui rappellent véritablement l’irrévérence juvénile d’une Bad Guy.

Une fois ces réserves exprimées, force est cependant d’admettre que, dans l’univers de la musique pop de 2021, peu d’albums flirtent avec l’excellence comme Happier Than Ever.

Billie Eilish est loin d’avoir complété sa collection de prix Grammy.

■ Happier Than Ever ★★★★

Un album de Billie Eilish