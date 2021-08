Un autre adjoint pour le Rocket de Laval

Le Rocket de Laval a embauché lundi Martin Laperrière à titre d’instructeur adjoint en prévision de la prochaine saison.

• À lire aussi: Canadien: Michael McNiven ira en arbitrage

• À lire aussi: Mathieu Perreault rejoint la formation du Canadien

• À lire aussi: Charlie Lindgren quitte l'organisation du Canadien

L’ancien pilote du Drakkar de Baie-Comeau épaulera l’entraîneur-chef Jean-François Houle, qui pourra aussi compter sur Kelly Buchberger au sein de son groupe d’assistants.

Laperrière, 46 ans, a œuvré chez les Remparts de Québec, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à titre d’entraîneur associé à compter de 2018.

«Martin est un instructeur très respecté, comptant sur plusieurs années d’expérience à tous les niveaux du hockey. Il saura venir compléter notre groupe d’entraîneurs à merveille, a affirmé Houle dans un communiqué. Ses succès parlent d’eux-mêmes. Plusieurs des joueurs qu’il a entraînés ont fait ou font aujourd’hui carrière chez les professionnels. Que ce soit au niveau junior ou international, Martin a toujours démontré qu’il était un entraîneur loyal et sur qui on pouvait compter. Il est un homme de valeurs et je suis très fier de son ajout à notre personnel.»

Le nouvel adjoint a fait ses premiers pas comme entraîneur adjoint au niveau midget AAA avec les Régents de Laval-Laurentides-Lanaudière en 1998-1999 avant d’occuper le poste d’entraîneur-chef pour les trois saisons suivantes jusqu’en 2002. Laperrière a ensuite joint les rangs du Drakkar en tant qu’assistant. Il a dirigé le Drakkar entre 2003 et 2005 pour rejoindre par la suite rejoint le personnel d’entraîneurs des Remparts, avec qui il a œuvré de 2005 à 2016. Il s’est retrouvé à la barre du Blizzard du Séminaire Saint-François avant de renouer avec Québec.

À voir aussi