Femme happée à Chicoutimi: un mémorial pour une «pépite d’or»

Atterrés par le décès tragique de leur enseignante, Jennifer Savard, happée par une camionnette vendredi dernier, ses élèves ont érigé un mémorial devant l’école où elle travaillait pour lui rendre hommage.

« Quand on a appris la nouvelle, ça nous a jetés par terre. C’était beaucoup plus qu’une professeure. Elle était un pilier pour nous, et une amie », lance Joyce Gagné Lapointe, étudiante en soins infirmiers au pavillon Oasis du CFP du Grand-Fjord, à Saguenay.

Son enseignante, Jennifer Savard, a perdu la vie sous les roues d’une camionnette alors qu’elle marchait près de la route 172, à Saint-Ambroise, vendredi dernier.

Photo tirée de Facebook

D’après ses proches, elle aurait été une victime collatérale d’une querelle dans laquelle elle n’était pas impliquée, mais les autorités n’ont pas encore confirmé cette hypothèse.

« Elle est partie si vite, je regrette de ne pas avoir pu la remercier d’avoir été là pour moi. Elle restera dans mon cœur pour toujours, c’était une pépite d’or », souffle Mme Gagné Lapointe.

Avec l’aide de plusieurs élèves de la victime, la jeune femme a installé dimanche un petit mémorial sur un arbre devant l’école où Jennifer Savard travaillait.

Un petit geste pour que cette « personne magnifique empreinte de bonté » ne tombe pas dans l’oubli, et pour permettre à ceux qui l’ont côtoyée de tourner la page.

« Ça va laisser un grand vide, c’est certain. Tout le monde l’adorait, affirme Audrey-Anne Guay, qui a elle aussi suivi ses cours l’an dernier. Elle a marqué la vie de beaucoup de personnes. »

Le groupe souhaiterait toutefois qu’un petit monument permanent soit érigé en son honneur au sein de l’établissement, en mémoire de sa grandeur d’âme.

Plus qu’une enseignante

Pour plusieurs, l’installation du mémorial était l’occasion de se remémorer les bons moments avec la victime, qui était âgée de 45 ans au moment du drame.

Cette dernière était d’ailleurs reconnue pour sortir souvent du cadre strict de l’enseignement pour s’assurer du bien-être de ses élèves.

« J’ai eu des problèmes de santé mentale pendant un temps. C’est elle qui m’a pris la main pour que je prenne soin de moi. Elle était toujours là pour aider les autres, c’était un ange », affirme Anne-Laurence Houde, une autre élève de Jennifer Savard.

Lundi, les reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec avaient terminé d’analyser la scène de la collision mortelle.

Toutefois, l’enquête se poursuit puisque des témoins doivent encore être rencontrés dans cette affaire, a souligné le porte-parole de la SQ Hugues Beaulieu.