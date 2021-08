Une Lavalloise de 17 ans portée disparue

Le Service de police de Laval sollicite l’aide du public pour retrouver une adolescente de 17 ans portée disparue depuis jeudi.

Joelle Adam aurait été aperçue pour la dernière fois lorsqu’elle a quitté son domicile le 29 juillet dernier et pourrait se trouver sur le territoire de Montréal.

Ses proches craignent pour sa sécurité.

S’exprimant en français, l’adolescente mesure 1m60 (5 pi 3 po), pèse 63,6 kg (140 lb), a les cheveux blonds avec une repousse brune et les yeux pers. Elle portait une camisole rose, des pantalons à motif fleuris et des souliers de course beiges de marque FILA.

Toute personne qui aurait de l’information concernant Joelle Adam peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 210801-028.