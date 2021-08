Volleyball aux Jeux de Tokyo: le Canada en quête de sa revanche face à la Russie

TOKYO | Dans une reprise des Jeux de Rio, le Canada retrouvera la Russie en ronde quart-de-finale du tournoi de volleyball masculin.

Même si les Russes l’avaient emporté en trois manches de 25-15, 25-20 et 25-18 au Brésil pour éliminer les Canadiens et qu’ils ont terminé au premier rang du groupe B en vertu d’une fiche de quatre victoires et une défaite, Glenn Hoag est très heureux de les retrouver sur son chemin.

«Les Russes présentent un très haut niveau et ça va être un match extrêmement physique, mais ils sont plus accessibles que les Brésiliens, souligne l’entraîneur-chef canadien dont la troupe a terminé en quatrième place du groupe A en vertu d’une fiche de deux gains et trois défaites. Leur passeur est moins expérimenté que ceux du Brésil et des États-Unis et ça pourrait nous aider. C’est un match à notre portée. Nous sommes vraiment prêts. On joue un des meilleurs volleyball que j’ai vus et ça fait longtemps que je suis cette équipe.»

Nicholas Hoag croit lui aussi les Russes sont touchables même s’ils occupent le troisième rang mondial, mais le Canada devra bien réussir les détails qui font la différence au final. «Dans nos duels, les puissances mondiales ne font pas de petites erreurs qui font la différence en fin de set contrairement à nous, souligne l’attaquant-réceptionneur. Nous avons sensiblement le même groupe qu’à Rio et le même état d’esprit, mais nous sommes plus matures. La confiance est davantage présente. Pour gagner une médaille, il faut battre les grosses équipes.»

Retour du capitaine

Victime d’une déchirure du quadriceps dix jours avant les Jeux lors d’un camp à Izmir. En Turquie, le capitaine Gord Perrin est revenu au jeu contre la Pologne à l’occasion du dernier match de la ronde préliminaire. Il a joué deux sets avant d’être retiré du jeu. Il sera à son poste contre la Russie.

«On va avoir d’une bonne performance de Sharone Vernon-Evans, a indiqué le pilote canadien, sinon tout va reposer sur les épaules de de Gord et de Nich.»

Dans le groupe B, on a eu droit à une surprise de taille alors que les Américains ont écartés de la ronde quart-de-finale. Les Argentins ont mérité leur qualification en disposant de nos voisins du Sud en trois manches dans le dernier match de la ronde préliminaire.

