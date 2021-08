10 incontournables à Fantasia

Zombies québécois, spectres français, démons japonais et autres créatures fantastiques d’ici et d’ailleurs s’apprêtent à prendre d’assaut la métropole avec la 25e édition du festival Fantasia. Par où commencer ? Quoi voir ? Le Journal vous propose ses dix coups de cœur de la programmation.

Brain Freeze

Photo courtoisie

Roy Dupuis face à une horde de zombies sanguinaires ? Il n’en fallait pas plus pour piquer notre curiosité. Brain Freeze, nouvelle offrande du cinéaste Julien Knafo ouvrira cette nouvelle édition du festival Fantasia avec son mélange d’humour et d’épouvante qui rappellera aux fans du genre les Shaun of the Dead et Dead Snow.

◆ Jeudi soir, 18 h 30, au Cinéma Impérial et lundi 19 h 30, en ligne.

Maria

Photo courtoisie

Mariana Mazza se paie aujourd’hui son premier grand rôle au cinéma avec Maria, où elle incarne une jeune femme qui, selon la volonté de sa mère en fin de vie, se trouve un boulot d’enseignante suppléante au secondaire. En plus de renouer pour l’occasion avec Alec Pronovost, réalisateur de son spectacle-film Femme ta gueule, l’humoriste s’est également entourée de confrères et consœurs tels que Korine Côté, Christine Morency, David Beaucage et Pascal Cameron.

◆ 16 août, 19 h, au Cinéma Impérial

The Deep House

Photo courtoisie

La prémisse à elle seule aurait suffi à le placer sur notre radar : un couple de plongeurs en expédition découvrent une maison hantée submergée. Mais ce n’est pas tout. Car The Deep House est signé Alexandre Bustillo et Julien Maury, tandem qui nous a offert les excellents — et marquants — À l’intérieur et Aux yeux des vivants. Bref, la définition même d’un rendez-vous incontournable.

◆ 22 août, 21 h, au Cinéma Impérial

Prisoners of the Ghostland

Photo courtoisie

Visiblement, Nicolas Cage se voue véritablement à sa nouvelle vocation de héros de films d’épouvante (ou, à tout le moins, bizarroïdes). Après les Primal, Wally’s Wonderland et autres Mom and Dad, l’acteur oscarisé nous arrive aujourd’hui avec la fable Prisoners of the Ghostland. C’est étrange, pétaradant et très, très singulier. Bref, c’est exactement ce à quoi sont habitués les fidèles de Fantasia.

◆ 20 août, 21 h 45, au Cinéma Impérial et le 23 août, 19 h, en ligne

Agnes

Photo courtoisie

Des rumeurs de possession diabolique dans un couvent. Des hommes de foi soumis à la tentation. Des personnages qui brisent le quatrième mur en s’adressant directement aux cinéphiles. Agnes s’amuse à brasser les cartes et les codes d’un sous-genre éculé avec une aisance aussi bienvenue que rafraîchissante.

◆ Disponible sur demande durant tout le festival

Dreams on Fire

Photo courtoisie

Récit psychédélique signé Philippe McKie, Dreams on Fire nous transporte en plein cœur de Tokyo pour y suivre Yume, une jeune danseuse ayant quitté le domicile familial pour suivre ses rêves ambitieux. À mi-chemin entre le film de danse plus traditionnel et l’exercice de style (franchement réussi), le cinéaste québécois livre ici un premier long-métrage vibrant, dépaysant et somme toute pratiquement parfait.

◆ Dimanche, 21 h, au Cinéma du Musée et mardi, 9 h, en ligne

The Night House

Photo courtoisie

David Bruckner a prouvé à maintes reprises qu’il a un don particulier pour fasciner, apeurer et mystifier, que ce soit avec Southbound, V/H/S ou encore Ritual. On ne manquera donc certainement pas sa nouvelle offrande, The Night House, où une jeune veuve découvre de troublants secrets à propos de son défunt mari.

◆ 12 août, 19 h, au Cinéma Impérial

The Sadness

Photo courtoisie

Le festival Fantasia est reconnu pour sa programmation flirtant par moments avec l’extrême et le choquant. Par contre, peu de films peuvent se vanter d’être accompagnés d’une mise en garde comme celle apposée à The Sadness en raison de son contenu transgressif et violent. Il n’en fallait pas plus pour souligner son titre à grands traits dans notre agenda.

◆ 21 août, 21 h 30, au Cinéma Impérial

The Great Yokai War – Guardians

Photo courtoisie

Après nous avoir terrorisés avec les Audition et Ichi the Killer, Takashi Miike change de registre avec The Great Yokai War – Guardians, un film destiné à un public familial. L’occasion parfaite d’initier les plus jeunes au travail du cinéaste visionnaire.

◆ 25 août, 19 h, au Cinéma Impérial

KAKEGURUI

Photo courtoisie

Fantasia présente cette année un programme double permettant aux Québécois de s’initier à l’univers de la saga Kakegurui, où la hiérarchie d’une prestigieuse académie est déterminée et maintenue selon les aptitudes de chacun aux jeux d’argent. Une partie de poker n’aura jamais été aussi prenante et ses enjeux, aussi mortels.

◆ 19 août, 19 h, en ligne

► Le festival Fantasia se déroulera du 5 au 25 août. Pour la programmation complète: fantasiafestival.com