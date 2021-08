HÉBERT (LEVERT), Jeannine



À St-Jérôme, le 31 juillet 2021, est décédée Mme Jeannine Levert à l'âge de 87 ans, épouse de feu Marcel Hébert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Mario (Solange Lauzon) et Luc (Chantal Desjardins), ses petits-enfants David (Katy Demers), Jean-François (Mélanie Larivière) et Alexandrine, ses arrière-petits-enfants Léanne, Mégane, Logan, Lucas, Raphaëlle et Léonard, sa soeur Thérèse Aubin, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 6 août 2021 dès 11h à la résidence funéraire:676 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME, QC J7Z 4M5Les funérailles auront lieu le vendredi 6 août 2021 à 14 h à l'église St-Antoine (705 boul. des Laurentides, St-Jérôme, QC, J7Z 4M6). Un nombre de 50 personnes est autorisé, respecter la distanciation sociale, le port du masque et la tenue d'un registre des visiteurs sont obligatoires.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.www.fqc.qc.ca