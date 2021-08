Fournier, Thérèse s.s.a

Sr Marie-Paul-de-Bretagne, s.s.a.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 1er août 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée soeur Thérèse Fournier, s.s.a.Originaire de Montréal, elle était la fille de feu Paul-Émile Fournier et de feu Edesse Campeau.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses frères et soeurs Françoise (Gilles Demers), Pierre (Lucille Aubin), Guy (Rita Lauzon), Marcel (Pierrette Sabourin), Jany et Pauline, plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu des directives de la santé publique, des funérailles auront lieu à la Maison mère des Sours de Sainte-Anne sur invitation seulement, le mercredi 4 août 2021 à 10h.Prière de ne pas envoyer de fleurs.