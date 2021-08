«Adieu Monsieur Haffmann» de retour au Théâtre du Rideau Vert

Présentée seulement deux soirs à la fin septembre 2020, juste avant la fermeture des salles en raison de la pandémie, la pièce «Adieu Monsieur Haffmann» sera jouée à nouveau sur la scène du Théâtre du Rideau Vert à compter du 7 septembre.

Le texte de Jean-Philippe Daguerre – lauréat de quatre prix Molière, en France – mis en scène par la directrice artistique du Rideau Vert, Denise Filiatrault, sera interprété par la distribution originale de l’an dernier, soit Ariel Ifergan, Julie Daoust, Renaud Paradis et Linda Sorgini. Seul Laurent Lucas s’est retiré de la production et sera remplacé par Roger La Rue.

Photo courtoisie

«Adieu Monsieur Haffmann» se déploie en 1940, alors que Paris est sous occupation allemande. De confession juive, Joseph Haffmann doit céder sa bijouterie à son employé, Pierre Vigneau, et se cacher dans la cave. Mais pour combien de temps, et à quel prix? L’œuvre pose la question complexe : comment demeurer un être bon, courageux et bienveillant dans un contexte politique et social qui alimente la jalousie, la soif de reconnaissance et l’urgence de survivre?

Une trentaine de représentations est prévue d’ici le 16 octobre 2021, dans le respect des mesures sanitaires. Une prévente est présentement offerte aux abonnés du Rideau Vert et aux détenteurs de billets des représentations qui n’ont pas eu lieu l’an dernier. Le grand public pourra pour sa part réserver ses places dès le lundi 9 août. Pour informations, on consulte le www.rideauvert.qc.ca.