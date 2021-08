HOWARD, Michael Egan



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Michael Egan Howard, après une longue bataille contre le cancer et entouré de sa famille, survenu le 31 juillet 2021.Mike laisse dans le deuil son épouse avec qui il a vécu pendant 50 ans, Anne Jensen; ses fils Michael (Colleen Horan) de Montpelier, Vermont; Matthew (Haylee Stuart-Forbes) de Melbourne, Australie et sa fille Colleen, de Montréal; ainsi que ses petits-enfants Madeleine, Erin et Luke.Il était l'oncle préféré de plusieurs de ses nièces et neveux.Les visites auront lieu le jeudi 5 août de 15h à 19h, au salon funéraire de:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARDUne messe funéraire aura lieu à l'église St. Mary de Greenfield Park à 11h le vendredi 6 août.