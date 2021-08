Une expression que l’on utilisait souvent, en roulant sur les routes cahoteuses du Québec et celles encore moins carrossables de la ville de Montréal. Comme si nos routes avaient été bombardées. Fallait-il ignorer tout de cette terreur.

Cette expression tire ses origines de la guerre civile qui a ravagé le Liban entre les années 1975 et 1990. La capitale, détruite par les bombardements, offrait un triste spectacle, et au fil des ans, «c’est Beyrouth» a continué d’être synonyme de ruines et de désolation.

Pourtant, Beyrouth s’était reconstruite de belle façon, ayant retrouvé sa superbe, du temps où on la surnommait: le Paris du Moyen-Orient.

Ce jour du 4 août 2020, la ville fut secouée par des explosions fracassantes, dignes d’une superproduction hollywoodienne.

Ce jour-là, Beyrouth est redevenue Beyrouth au sens où on l’entendait.

La télé retransmettait des images dantesques.

Les flammes de l’enfer, les cendres, les gens qui couraient dans tous les sens, sortant des immeubles éventrés, se frayant un chemin en hurlant, aveuglés par la fumée.

Une panique effroyable, un traumatisme profond dont les habitants ne se sont toujours pas remis.

Et ce 4 août 2021, le soleil se sera levé sur une ville meurtrie.

Depuis un an se dressent sur le port de Beyrouth les squelettes de ces hangars, dans lesquels on avait stocké des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium.

Ces ruines tiennent encore debout, figées comme le sont les autorités qui ne semblent pas pressées de faire la lumière sur cette sinistre catastrophe.

Tous s’entendent pour dire que du côté des autorités, ça ne bougera pas. Tous ceux qui détiennent le pouvoir n’ont aucun intérêt à ce que les choses changent, puisqu’ils bénéficient d’une dynamique sociopolitique corrompue, et ce, depuis des lustres.

Personne n’est encore formellement accusé et encore moins puni de cette négligence meurtrière.

En revanche, le peuple exsangue hurle sa colère. Les familles sont ruinées, l’argent n’a plus aucune valeur, on manque de tout et principalement de nourriture, il n’y a pas de travail.

On prétend que la situation actuelle est pire que durant les années de guerre civile, et ce n’est pas peu dire.

Gens de Beyrouth, qui traversez cette crise économique, sociale et politique, nous connaissons votre courage, et en ce triste anniversaire, nous pensons à vous.