États-Unis: le couple qui avait pointé ses armes sur des manifestants antiracistes gracié

Un couple d’Américains qui avaient pointé leurs armes sur des manifestants antiracistes devant leur maison en 2020 a été gracié de sa condamnation pour les délits liés à l’événement, a annoncé mardi le bureau du gouverneur du Missouri, État conservateur du centre des États-Unis.

Mark et Patricia McCloskey, tous deux avocats, avaient plaidé coupables le mois dernier des chefs d’accusation d’agression pour lui, et de harcèlement pour elle. Ils avaient été condamnés à des amendes respectivement de 750 et de 2000 dollars par un tribunal de Saint-Louis.

Le couple avait initialement été inculpé du délit de mauvais usage d’armes, après qu’une vidéo les avait enregistrés pieds nus sur la pelouse de leur fastueuse maison, brandissant leurs armes et s’adressant par des cris aux participants d’une marche pacifique Black Lives Matter, contre le racisme et les abus policiers, le 28 juin 2020.

Le gouverneur républicain du Missouri, Mike Parson, a accordé une grâce au couple la semaine dernière, après lui avoir promis un tel geste dès le début de ses déboires judiciaires, les conservateurs de l’État défendant ardemment la conduite des McCloskey.

Aucune preuve n’avait été apportée que le couple ait été menacé par les manifestants alors que Mark McCloskey portait un fusil semi-automatique, et que Patricia McCloskey agitait un pistolet.

«Il est illégal de brandir des armes de manière menaçante envers ceux participant à une manifestation non violente», avait affirmé dans un communiqué la procureure de Saint-Louis Kimberly Gardner, au moment de l’inculpation du couple l’an dernier.

Les McCloskey étaient devenus un symbole du fossé entre les Américains conservateurs blancs, et les Afro-Américains réclamant justice.

Les deux étaient même devenus des héros de la cause conservatrice lors de l’élection présidentielle de l’an dernier, prédisant que les démocrates retireraient aux Américains leurs droits liés aux armes.

«Ne vous méprenez pas: peu importe où vous vivez, votre famille ne sera pas en sécurité dans l’Amérique des démocrates radicaux», avait soutenu Patricia McCloskey dans une vidéo réalisée en soutien à Donald Trump.

En mai dernier, Mark McCloskey a annoncé qu’il se lançait en campagne pour devenir sénateur du Missouri au Congrès.

Dans une vidéo électorale, il met en avant l’événement, tout en accentuant la menace supposée à laquelle le couple faisait face.

«Quand une horde hargneuse est venue pour détruire ma maison et tuer ma famille, je me suis opposé à eux», dit-il, avant d’ajouter: «Je ne reculerai jamais.»