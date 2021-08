Investissement de 55 M$ de Vegpro à Sherrington

L’entreprise québécoise Vegpro investit 55 millions de dollars dans la construction d’un complexe de serres carboneutres de quatre hectares à Sherrington, en Montérégie.

« Grâce à cet investissement, Vegpro réduira son empreinte environnementale sur différents plans : moins de transport de laitues depuis notre site de production hivernale en Floride pour les produits destinés à l’Est du Canada, une utilisation réduite de l’eau et de l’énergie fossile, ainsi que l’élimination des pesticides», a déclaré Gerry Van Winden, PDG de Vegpro International, par communiqué.

Au total, le complexe de serres de 10 acres (quatre hectares) aidera l’entreprise à produire des laitues ici tout au long de l’année.

Dès l’hiver 2022, la première serre ouvrira et les ventes devraient débuter quelque temps après.

100 000 livres de laitues

Plus de 100 000 livres (45 000 kg) de laitues y seront produites par semaine.

« Le projet permettra aussi à Vegpro de mettre en marché une nouvelle gamme de laitues de type ‘teens', des feuilles plus larges et plus croquantes que les bébés laitues, a poursuivi Luc Prévost», a indiqué vice-président exécutif, ventes et marketing chez Vegpro International.

Rappelons que dans sa stratégie le gouvernement Legault espère doubler la quantité de serres de 123 hectares à 246 hectares ces cinq prochaines années.

On estime que des investissements totaux, privés et publics, jusqu’à 480 M$ seront nécessaires pour faire croître l’industrie.