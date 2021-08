JO : Le Canada éliminé en water-polo

L’équipe canadienne féminine de water-polo a été éliminée aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle a subi un revers de 16 à 5 devant les Américaines en quart de finale, mardi.

• À lire aussi - Poutre: Elsabeth Black au pied du podium, Simone Biles en bronze

Margaret Steffens, Makenzie Fischer et Alys Williams ont été les principales responsables de cette défaite puisqu’elles ont toutes les trois inscrit trois buts dans le clan du pays de l’oncle Sam.

Les gardiennes Ashleigh Johnson et Amanda Longan ont également eu leur mot à dire dans ce résultat, bloquant 17 des 22 tirs cadrés des représentantes de l’unifolié. Ces dernières ont également payé pour leur indiscipline, car elles ont encaissé cinq buts en infériorité numérique, puis deux autres sur des tirs de pénalité.

Dans la défaite, la gardienne québécoise Clara Vulpisi a disputé l’entièreté de la rencontre, réalisant sept arrêts. Axelle Crevier a marqué une fois en quatre tentatives.

Les Canadiennes auront malgré tout l’occasion de terminer l’aventure olympique sur une bonne note à l’occasion d’un match de classement qui aura lieu jeudi.

Au pied du podium

Il n’y a pas que dans la piscine que les Américaines ont fait mal aux Canadiennes. Au vélodrome, l’équipe de poursuite du pays de l’Oncle Sam a en effet raflé la médaille de bronze au terme de sa course contre les représentantes de l’unifolié.

La Québécoise Ariane Bonhomme et ses coéquipières ont parcouru 4000 m en 4 min 10,552 s, soit en 2,512 s de plus que leurs adversaires.

Pour accéder à cette course pour le bronze, les Canadiennes avaient préalablement eu le dessus face à la France en première ronde. Les cyclistes sur piste canadiennes avaient enfilé la médaille de bronze à Rio.

Ce sont les Allemandes, sans surprise, qui ont triomphé à Tokyo, pendant que les Britanniques ont été décorées d’argent.

Chez les hommes, une victoire contre les Allemands en première ronde n’a pas été suffisante pour accéder à la course pour le bronze. Les deux nations se retrouveront dans une course de classement pour la cinquième place, plus tard en matinée.

À VOIR AUSSI...