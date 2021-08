Je critique souvent les woke dans cette chronique, ces militants de la gauche radicale qui voient du racisme et des fascistes partout.

Loin d’aider leur camp, ces extrémistes discréditent la gauche en la rendant ridicule.

Pas étonnant que Québec solidaire ait tenté de se débarrasser de son aile woke, incarnée par son Collectif antiraciste décolonial !

Qui a besoin d’ennemis avec des amis pareils ?

KOOL-AID ORANGE OU CITRON ?

Mais la droite aussi a ses coucous. Des crinqués des libertés individuelles qui perçoivent toute intervention de l’État comme une dictature.

Eux aussi se disent « réveillés ». Ils luttent contre l’avènement de la dictature pendant que la majorité des gens dorment.

Alors que les woke combattent les fascistes et les colonialistes, eux se battent contre les mondialistes.

Autre combat, même folie.

Preuve qu’il n’y a rien qui ressemble plus à un extrémiste de gauche qu’un extrémiste de droite.

Et vice-versa.

Les deux camps ont bu le même Kool-Aid.

C’est juste la saveur du breuvage qui est différente.

Les uns se voient comme Neo dans The Matrix. Les autres comme Frodon dans Le Seigneur des anneaux.

Deux tribus rivales qui se font la guerre dans le merveilleux monde du cyberespace.

Dans une galaxie far, far away. Déconnectée de toute réalité connue.

UN VERRE AVEC GND

Sur plusieurs sujets (la justice, l’économie et l’éducation, par exemple), je me considère comme de droite.

Mais la droite débile, qui voit des goulags staliniens et des complots contre le peuple partout (Bill Gates, la 5G, les puces électroniques, la grande réinitialisation, la dictature sanitaire, etc.), me rend malade.

Parfois, je pense à Gabriel Nadeau-Dubois.

Nous étions lui et moi des ennemis acharnés lors du fameux printemps érable de 2012.

Mais, quelque part, nous nous ressemblons.

Autant GND doit être découragé par les inepties proférées par les coucous de son camp, autant je suis accablé par les niaiseries répétées par les crinqués du mien.

Tiens, je préférerais de loin prendre un verre avec le chef parlementaire de QS (que je respecte, même si je ne suis pas d’accord avec la plupart de ses idées) qu’avec n’importe quel zélé contaminé par le virus LIBAAAAARTÉ !

On dirait que les navires amiraux de la gauche et de la droite traditionnelles ont été détournés par deux bandes de pirates.

Vous vous souvenez de la une de Charlie Hebdo sur l’islamisme avec un Mahomet découragé qui disait : « C’est dur d’être aimé par des cons » ?

Eh bien, c’est ce que plusieurs commentateurs de gauche et de droite se disent, ces temps-ci.

C’est dur de défendre notre vision de la société (progressisme pour la gauche, conservatisme pour la droite) avec de tels crinqués dans nos rangs.

LA CONFÉDÉRATION DES CANCRES

Dans les années 60, le romancier américain John Kennedy Toole a écrit un roman-culte intitulé A Confederacy of Dunces – qu’on a traduit, quand le livre a été publié en 1980 (après le suicide de l’auteur, qui ne réussissait pas à faire publier son roman), par La Conjuration des imbéciles.

Je trouve que ce titre résume parfaitement notre époque.

Il est de plus en plus difficile de garder le cap dans une ère aussi déboussolée.