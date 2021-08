Paul McCartney est enfin vacciné

Paul McCartney vient tout juste de se faire vacciner et il n’a pas manqué de le faire savoir.

L’artiste de 79 ans a partagé une photo de lui en train de recevoir une injection lundi dernier (2 août 2021) sur Twitter. «Soyez cool, faites-vous vacciner», a-t-il écrit en légende, sans pour autant préciser s’il avait reçu sa première ou sa seconde injection.

BE COOL. GET VAX'D - Paul pic.twitter.com/33PtIyub5X — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 2, 2021

Depuis, certains se demandent pourquoi le vénérable musicien britannique a attendu aussi longtemps avant de se faire vacciner, en sachant que dès le mois de décembre (20), il avait fait savoir qu’il s’acquitterait de cet impératif sanitaire dès que possible.

Mais comme le souligne le Daily Mail, Paul McCartney a passé ces derniers mois auprès de son épouse, Nancy Shevell, dans les Hamptons, près de New York, et non pas au Royaume-Uni, ce qui pourrait expliquer ce délai.

Quoi qu’il en soit, l’ex-Beatles rejoint le peloton des vedettes à avoir fait étalage de leur vaccination, à l’instar de Mariah Carey, de Dolly Parton, de Olivia Rodrigo, de Ozzy Osbourne ou encore de Tony Bennett.