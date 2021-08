Une agence de sécurité maritime britannique a rapporté mardi un «potentiel détournement» d'un navire au large des Émirats arabes unis, cinq jours après une attaque contre un pétrolier dans le Golfe.

L'agence UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), qui dépend de la marine britannique, a recommandé aux navires transitant dans la zone de faire preuve d'une «extrême prudence».

WARNING 001/AUG/2021 Update 01



Category: Incident – Potential Hijack – Non Piracy



Description: An Incident is currently underway in position 2502.00NN 05728.54E. Incident upgraded to Potential Hijack.https://t.co/TMgzxKatV8#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/s5GDqW4NYV — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) August 3, 2021

Ce «potentiel détournement» est localisé à environ 60 miles nautiques de l'émirat de Fujairah, membre de la fédération des Émirats arabes unis, pays pétrolier du Golfe.

Selon des analystes de la société Dryad Global, spécialisée dans la sécurité maritime, le navire en difficulté bat pavillon panaméen et s'appelle «Asphalt Princess».

Et d'après le site spécialisé MarineTraffic, le navire transporte de l'asphalte et du bitume, et se rendait à Sohar, un port du nord du sultanat d'Oman, pays voisin des Emirats et séparé de l'Iran par le détroit d'Ormuz.

Cet incident, survenu non loin de l'embouchure du détroit d'Ormuz, par où transite le tiers du pétrole transporté par voie maritime dans le monde, intervient après une attaque le 29 juillet contre un pétrolier géré par la société d'un milliardaire israélien, Eyal Ofer, qui a fait deux morts: un Britannique et un Roumain.

Le pétrolier - attaqué par des «drones explosifs» selon Washington - a jeté l'ancre mardi au large de Fujairah.

Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Roumanie ont accusé Téhéran d'avoir mené l'attaque, mais l'Iran a démenti et prévenu qu'il riposterait à tout «aventurisme» après des menaces de représailles israélienne et américaine.

Mardi soir et après les informations en provenance de Londres sur le «potentiel détournement» d'«Asphalt Princess», le porte-parole iranien des Affaires étrangères a affirmé que «la publication d'informations sur des incidents successifs liés à des bateaux dans le Golfe persique et en mer d'Oman est totalement suspecte».

Dans un communiqué sur Twitter, Saïd Khatibzadeh a mis en garde contre «la création d'une situation faussée à des fins politiques», réaffirmant «la disposition de l'Iran à apporter toute aide en cas d'accidents maritimes» dans la zone.

Lundi, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a affirmé que «les actes iraniens sont une menace directe contre la liberté de navigation».

Le Golfe a connu ces dernières années plusieurs attaques de navires attribuées à la République islamique d'Iran, régulièrement accusée de menacer la liberté de navigation.

Pays riverains du Golfe, les Émirats et l'Iran maintiennent des relations diplomatiques, mais se trouvent traditionnellement dans des camps opposés concernant les enjeux régionaux, notamment les relations avec Israël, avec lequel les Émirats ont normalisé les liens en 2020.