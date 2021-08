Relancer l'économie de Mashteuiatsh, la mission du nouveau chef de la communauté

Relancer l’économique de Mashteuiatsh est la grande priorité de Gilbert Dominique, qui a été élu chef de la communauté, avec 40 % des voix. Il reprend ainsi le siège de chef de cette communauté située au Lac-Saint-Jean pour une quatrième fois.

Gilbert Dominique succède ainsi à Clifford Moar. Les deux hommes ont été chef en alternance au cours des 24 dernières années à Mashteuiatsh.

Quelques heures seulement après la confirmation de son élection, Gilbert Dominique, était déjà au travail, mardi matin, en rencontrant les six conseillers élus.

Sa première priorité sera la relance économique post-pandémie, a-t-il déclaré.

«La pandémie a fait en sorte qu'on a subi un certain recul. Ce n'est pas de la faute de personne. C'est la réalité mondiale», a souligné M. Dominique.

À Mashteuiatsh, le taux de chômage est 7 à 8 points plus élevé qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Un jeune sur cinq vit de la sécurité du revenu, a ajouté le chef élu. Il y a une carence sur la formation. Ils n'ont pas leur secondaire 5.»

Ça touche surtout les moins de 25 ans.

«Trois jeunes sur cinq vivent sous le seuil de pauvreté. Malgré une communauté riche, on a un état de situation au niveau de la pauvreté qui est important», a indiqué Gilbert Dominique.

L'autre point sensible est le pensionnat de Pointe-Bleue, le dernier fermé au Québec il y a une trentaine d'années et qui est aujourd'hui l'école secondaire. Une question incontournable avec les terribles découvertes dans l'Ouest canadien.

«C'est tragique. C'est insupportable. On ne peut pas ne pas pousser plus loin pour savoir notre réalité», a estimé M. Dominique.

Un comité consultatif analysera le récit vécu par des aînés de Mashteuiatsh ce qui guidera les nouveaux élus à décider si oui ou non des fouilles seront entreprises ici.

«J'ai eu vent d'histoires troublantes des aînés, a indiqué le chef. Ils ont vu des choses, mais ils étaient jeunes à l'époque. On va être à l'écoute de ces survivants. On va analyser la situation. Qu'est-ce qu'on fait comme communauté? Est-ce qu'on fait des recherches ? Personnellement, j'aurais tendance à dire que oui. Mais on va faire l'analyse.»