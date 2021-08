Tous au rendez-vous pour le 31e Festival international Présence autochtone

Le 31e Festival international Présence autochtone est lancé! Cette nouvelle édition de l’événement multidisciplinaire, qui compte à sa programmation une soixantaine d’œuvres cinématographiques, des spectacles et des expositions, s’est ouverte mardi, au Cinéma Impérial, à Montréal, en présence d’invités et de dignitaires, rassemblés dans le respect des mesures sanitaires pour célébrer la création autochtone et les êtres qui lui donnent vie.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Messieurs Charles Bender et André Dudemaine, respectivement président et directeur des activités culturelles de Terres en vues, qui organise le Festival, Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Monica Ille, chef de la direction d’APTN (Réseau de télévision des peuples autochtones) et Pierre Karl Péladeau, chef de la direction et président de Québecor, grand partenaire de Présence autochtone, étaient tous au rendez-vous pour souligner le début de cette mouture 2021. Plusieurs artistes et cinéastes participants à la fête étaient aussi de la partie.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Parmi les activités à ne pas manquer cette année, signalons le concert-lancement du nouvel album de Samian, «Nikamo», le vendredi 6 août, sur la scène Québecor de la place des Festivals, ainsi que la projection en primeur du long métrage «A Febre», de Maya Da-Rin, en collaboration avec le Festival du nouveau cinéma de Montréal.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD