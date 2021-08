Un grand partisan de Jonathan Drouin raconte sa rencontre impromptue avec lui

Vous trouverez difficilement un plus grand «fan» de Jonathan Drouin que Francis Paquet.

Paquet possède FC Authentic, une compagnie spécialisée dans le «memorabilia» sportif, et collectionne tout ce qui a été porté par l’attaquant du Canadien de Montréal. Il a l’équipement complet : patins, culottes, bas, chandail... la totale.

«J’avais fait signer tout ça à un événement l’année passée. Il était tombé par terre quand il avait vu ça», raconte le passionné.

Francis Paquet traîne donc toujours une pièce d’équipement du numéro 92 lorsqu’il se déplace, au cas où. Malheureusement pour lui, le partisan n’a pas eu l’occasion de croiser son joueur favori dans les derniers mois pour les raisons que l’on connaît.

Mardi matin, la chance lui a toutefois souri. Il est soudainement devenu très fébrile lorsque son regard s’est arrêté sur une Mercedes qui lui était familière.

«Je m’en allais au Dix30 et j’ai vu son auto stationnée sur le bord de la rue près du complexe Bell. Je traîne toujours du "stock" de Drouin avec moi, donc je l’ai attendu.»

«Il allait super bien pour vrai. Il avait l’air en forme. Il venait de s’entraîner. J’avais un bâton et il l’a signé. J’ai pris une photo avec lui. Il a pris son temps, il s'est même replacé les cheveux avant la photo. On a jasé pendant 5-6 minutes.»

Des signes encourageants

Aux dires de Paquet, Drouin semblait vraiment serein.

«Il avait l’air en "shape", insiste-t-il. Je l’ai croisé plusieurs fois dans ma vie et il avait l’air comme d’habitude. Ça faisait un petit bout que je ne l’avais pas vu, comme il n’était pas vraiment disponible dernièrement.»

Au bout du fil, le veinard ne réalisait pas encore ce qui venait de lui arriver.

«C’est pour ça qu’il faut toujours trainer du matériel. J’ai appelé ma blonde après parce que je capotais! "Sh..., j’ai vu Drouin!"»

Comme quoi, malgré toutes les critiques injustes qui ont été émises à l’endroit du talentueux attaquant, on pourrait être surpris de l’amour que le Québec lui porte. Et cela confirme un fait, tout aussi important : Drouin a bel et bien repris l’entraînement en vue de la prochaine saison.

