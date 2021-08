Une petite tempête à traverser

Le CF Montréal traverse actuellement une petite tempête, lui qui a été défait à ses trois dernières rencontres. Toutefois, il s’agit d’un processus tout à fait normal considérant l’inexpérience du onze montréalais ainsi que du personnel technique.

Je comprends que certaines personnes pourraient manquer de patience envers le club. Il est cependant important de comprendre que ces petites crises, elles surviennent partout. Peu importe l’équipe, peu importe le championnat. Une mauvaise séquence, c’est quelque chose qui est tout à fait normal.

En ce moment, il est primordial de constater que le CF Montréal donne — ou est forcé de donner — l’opportunité aux moins expérimentés, que ce soit les joueurs ou le staff technique, de jouer de grands rôles à l’intérieur de l’équipe. Dans un tel cas, il serait sage d’accepter que certaines bourdes soient commises lors des rencontres.

Je crois qu’il faut être patients avec des joueurs comme Mathieu Choinière, James Pantemis et Zorhan Bassong, trois joueurs locaux qui représentent l’avenir de l’équipe, car les erreurs, elles font partie de leur apprentissage. Ça va arriver et c’est normal.

Et c’est la même chose pour l’entraîneur-chef Wilfried Nancy. Même s’il n’est pas un débutant dans le domaine, c’est tout de même la première fois qu’il occupe ce rôle. Lui aussi, il apprend.

Défaite contre la pire équipe

Une défaite contre une formation qui est habituée à croupir dans les bas-fonds du classement, ce n’est jamais amusant. C’est toutefois ce que vient de vivre le CF Montréal, qui s’est incliné 2 à 1 face à l’Inter Miami CF, samedi dernier.

Encore une fois, le club montréalais avait bien amorcé le duel et avait donné de l’espoir aux partisans quant à un possible résultat positif sur le terrain de son rival.

En début de match, le CF MTL a bien gardé la possession du ballon et a été dangereux dans la zone de Miami tout en étant étanche défensivement.

Mais l’Inter Miami est revenu dans la rencontre en raison de la répétition des mêmes erreurs par le CF Montréal, c’est-à-dire des opportunités manquées et des erreurs collectives et individuelles défensives.

Pourtant, la recette de la MLS est facile à comprendre. Un but par match, ce n’est normalement pas assez, car dans cette ligue, il n’y a pas un engagement de qualité en défensive.

Le mauvais côté de Camacho

Depuis la fin de la dernière saison, le défenseur Rudy Camacho fait mieux. Toutefois, on a revu son mauvais côté dans le match contre Miami, lors duquel ses décisions n’ont pas été les meilleures, surtout pour un joueur de son expérience.

On ne s’attend pas à des choses comme ça de sa part. Il a d’ailleurs commis deux grosses erreurs sur les deux buts de la formation floridienne, notamment une tête ratée qui a mené au penalty converti par Gonzalo Higuain.

Mais c’est la défensive en général qui en arrache. La pression sur le ballon n’est pas la même que celle du début de la saison.

J’imagine que Wilfried Nancy va apporter certains changements dans l’effectif, particulièrement chez les défenseurs centraux alors que Kamal Miller reviendra et que le jeune Islandais Robert Thorkelsson sera bientôt disponible.

De plus, il ne faut pas oublier Kiki Struna. Ainsi, cela pourrait donner la chance à Bassong de retrouver une position plus naturelle pour lui, celle d’arrière gauche et de donner un petit repos à Camacho, qui n’a pas raté une seule minute de jeu depuis le début de la campagne 2021.

Mercredi, le CF Montréal croisera le fer avec Atlanta United, qui est un autre adversaire à sa portée. Toutefois, ça prendra une performance plus complète de la part des hommes de Wilfried Nancy pour obtenir les précieux trois points au classement.