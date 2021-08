MERCIER, Fernand



À Saint-Eustache, le 28 juillet 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Fernand Mercier, époux de feu Mme Pierrette Hardy.Il laisse dans le deuil ses deux filles Manon et Nathalie (Éric), son petit-fils Tommy (Isabelle), ses deux arrière-petits-fils Nuada et Gilgamesh et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 8 août de 14h à 16h au:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire ce même dimanche 8 août à 16h, au salon.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la santé publique en vigueur. Une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation canadienne du rein.