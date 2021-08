100e anniversaire de naissance du Rocket

Il y a cent ans aujourd’hui, est né Maurice « Rocket » Richard. Je me souviens qu’à l’âge de 10 ans j’avais assisté à mon premier match du Canadien au Forum. Lors de la rentrée pour la période de réchauffement, un joueur m’a tapoté gentiment la tête. C’était le Rocket. J’ai eu le plaisir de jouer au tennis, à la balle-molle, avec le Rocket, discuter de baseball, mais surtout, l’écouter me parler de hockey. Grâce à la collaboration des membres de sa famille, partageons ensemble des souvenirs dans la vie du Rocket.

Photos La famille Richard, Gilles Corbeil, Archives Journal de Montréal (Yvan Tremblay / Gilles Lafrance/ Alain DÉcarie/ John Taylor / Normand Pichette / Jacques Bourdon)

Maurice Richard, ses enfants, Huguette, Suzanne et à l’arrière-plan Maurice Jr, Jean, André et Normand entourent le trophée Maurice-Richard décerné au joueur ayant marqué le plus de buts lors de chaque saison où il a évolué dans la LNH.

Dickie Moore, ancien champion chez les marqueurs de la LNH, est en compagnie du « Rocket » lors de l’anniversaire de naissance de ce dernier.

En février 1981, on voyait René Simard en compagnie de Gordie Howe (gauche), qui jouait pour Le Journal de Montréal dans un match de hockey-bénéfice, et de Maurice Richard.

En août 1986, l’ancien entraîneur du Canadien Toe Blake entouré de ses coéquipiers du célèbre trio de la « Punch Line », Maurice Richard et Elmer Lach, qui a remporté le premier trophée Art-Ross à l’issue de la saison 1947-48.

En 1994, le « Rocket » était en compagnie du maire de Montréal, Jean Doré.

En 1992, Maurice Richard et sa charmante épouse, Lucille, profitant d’un moment de répit au bord de la piscine familiale sur l’Avenue Péloquin.

En 1993, les trois plus grands joueurs de l’histoire du Canadien, Jean Beliveau, Maurice Richard et Guy Lafleur, en compagnie du photographe Denis Brodeur.

Le père du « Rocket », Onésime Richard, est entouré des membres de sa famille.

En 1958 et 1959, un troisième fils de la famille Richard, Claude, a participé au camp d’entraînement du Canadien. Sur la photo, on aperçoit les trois frères de la célèbre famille, Claude, Maurice et Henri.

Maurice Richard, un excellent joueur de tennis, mettait beaucoup d’intensité dans son jeu, comme le démontre si bien la lueur dans ses yeux.

Au cours d’une soirée-bénéfice de la Fondation Charles-Bruneau, en mai 1991, Pierre Bruneau était en compagnie de Maurice Richard.

Le premier ministre Brian Mulroney tenait à féliciter Lucille et Maurice Richard lors de leur 50e anniversaire de mariage. Ils se sont mariés le 12 septembre 1942, alors que Maurice travaillait dans les Ateliers Angus avant d’amorcer, la même année, sa carrière avec le Canadien.

Les fils du « Rocket » sont en compagnie de leur père qui leur lit une histoire avant d’aller au lit.

Un passionné de la moto, l’ancien entraîneur du Canadien, Pat Burns, a convaincu le « Rocket » de faire un tour de moto avec lui.

Pendant la saison estivale, Maurice Richard était aussi un excellent joueur de baseball qui frappait la balle avec beaucoup de puissance.

Le lendemain de l’émeute du 17 mars 1955 au Forum, Maurice Richard s’est adressé à la population et il est parvenu à calmer les esprits.

Une fois sa carrière terminée, Henri Richard, en 1978, évoluait pour la formation Frontenac dans la Ligue de bienfaisance Sans Pression, à Laval, et son frère Maurice agissait comme arbitre.

Parmi les plus grandes légendes du hockey, on reconnaît Maurice Richard, Gordie Howe, Jean Béliveau, Bobby Orr et Bobby Hull.