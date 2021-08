NANTEL, Guy



C'est avec le coeur lourd que nous vous annonçons le décès, le 25 juillet 2021, à l'âge de 88 ans, de M. Guy Nantel. Il était autrefois l'époux de feu Mme Andrée Nantel (Tanguay).Il laisse dans le deuil son fils Daniel (Diane Neil), son petit-fils Alexandre. Il laisse également dans le deuil sa cousine Suzanne (Normand Beauchamp), ses beaux-frères Pierre Tanguay (France Clermont), Michel Tanguay (Louise Beaupré), ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis à lale jeudi 5 août 2021 à partir de 14h jusqu'à 16h. La célébration de la vie aura lieu au même endroit à compter de 16h.