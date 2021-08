DUCHESNE, Gilles



À Longueuil, le 31 juillet, à l'âge de 84 ans, est décédé Gilles Duchesne, époux de Lucie Boudreau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Isabelle et Martin (Annie Bousseau), son petit-fils Justin Duchesne, ses soeurs Lorraine Gagnon, Paulette Archambault (Claude La Barre) et Nicole La Barre (Louis Hallé), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera vendredi, le 6 août 2021 de 18h à 21h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Tél: 450 463-1900Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (prostate).