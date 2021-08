ROSE, Ghislaine



À Laval, le 31 juillet 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Ghislaine Rose Sinclair.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Roch (Ninon), Marc (Diane), Annie (Yves) et Dany (Josée), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Thérèse et Danielle (Roger) ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 7 août 2021 de 11h à 16h au:FABREVILLE450-473-5934Un hommage lui sera rendu en ce même jour, à 16h.