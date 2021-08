NAULT (née Faucher), Jeannine



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Jeannine Faucher, le 29 juillet à l'âge de 91 ans, épouse de feu Albert Nault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Francine, Lise, Jacques et Nathalie, et conjoint(es), ses huit petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants, son frère Lucien Faucher, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 8 août 2021 à partir de 13h00 au:3198 RUE ONTARIO ESTMONTRÉALUne cérémonie aura lieu le 8 août 2021 à 17h00.L'inhumation aura lieu le jeudi 19 août 2021 à 14h45 au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.