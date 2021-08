TOURANGEAU, Lyna



À l'Hôpital de Lachute, le 19 juillet 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Lyna Tourangeau, conjointe de M. Jean-Pierre Paiement, demeurant à St-André D'Argenteuil.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses fils; Martin et Alain (Nathalie), ses petits-enfants; Francis et Gabriel, ses frères et soeurs; Guy (Diane), Raymonde (Ernest), Nicole (Réal), Jean (Liette), Luc, Richard (Carole), Sylvie (Guy), Claudine (Albert), de nombreux neveux et nièces, tante Denise (feu Gaétan), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 août 2021 de 9h à 11h à la:ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008, ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire.Le nombre maximum de personnes est de 50 participants à la fois, en rotation, par cérémonie funéraire.La tenue d'un registre des visiteurs sera obligatoire et tous les visiteurs devront y être inscrits.www.residencelegare.com