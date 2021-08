Pour déjouer la truite mouchetée, il faut savoir s’ajuster en modifiant ses techniques de pêche selon les conditions et la période de la saison.

En début de saison, alors que l’eau est plus froide, comme nous le conseillait le guide professionnel Bruno Morency, il faut pêcher dans l’eau peu profonde, à l’entrée des affluents et le long des pointes de roche, là où l’eau se réchauffe plus rapidement. À ce moment-là, on utilise des leurres de surface comme des Lake Clear régulières, des Mooselook ou des Lucky Strike. À ce temps-là de l’année, la truite recherche des couches d’eau qui présentent une température d’au moins 54 degrés.

Au fil de la saison, l’eau des lacs se réchauffe, impliquant qu’il faut adapter ses techniques de pêche en conséquence.

Dans un premier temps, il faut alors utiliser des leurres qui vont aller plus en profondeur comme les Toronto Wobbler, les Lake Clear Deep, les Saint-Maurice et autres. Plus la saison avance, plus il faut aller profond et ne pas avoir peur de chercher à provoquer les truites dans les fosses où elles se retranchent. Parfois, je vais même jusqu’à utiliser un marcheur de fond. Il va descendre le leurre assez profond pour passer sous le nez des truites. Il faut rattacher à ce dernier un bas de ligne de 36 pouces au bout duquel on peut attacher un poisson-nageur ou une cuillère courante à laquelle on va rajouter un hameçon avec des vers de terre.

CHOISIR SON MOMENT

En début de saison, on peut pêcher à peu près n’importe quand en journée. La truite est toujours assez active puisqu’elle cherche à se nourrir après les longs mois d’hiver.

Cependant, lorsque l’on arrive dans des périodes de grandes chaleurs comme celles que nous avons vécues dernièrement, à ce moment-là, il faut changer de tactique.

Lorsque l’eau se réchauffe trop en surface, la truite va descendre dans des fosses où elle trouvera la bonne température d’eau. Durant cette période, il est préférable de pêcher tôt le matin et en soirée puisque la truite sort des fonds pour venir se nourrir, à ces deux périodes. Durant la journée, il faut plutôt chercher à la débusquer dans les fosses où elle se cache. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter à lui passer ses appâts sous le nez. À force de la provoquer, elle va finir par réagir.

Cette méthode aide aussi souvent à débusquer les grosses truites qui ne sont pas très actives lorsque l’eau est trop chaude. J’ai eu beaucoup de succès au fil du temps en choisissant de les provoquer de la sorte.

RETOUR VERS LA FACILITÉ

Il est certain que plus la saison avance, plus le poisson va redevenir actif avec les changements de température que nous allons connaître.

Les nuits plus fraîches et des températures moins élevées en journée vont ramener des températures d’eau plus favorables pour que les truites soient actives en journée.

Pour les amateurs de pêche à la mouche, que ce soir en début ou en fin de journée, pêcher à la mouche sèche, comme la Muddler Minnow ou encore la Silver Par Belle sera un gage de succès.

Pour le reste de la journée, je préfère pêcher avec une soie calante à la traîne, avec au bout le fameux Woolly Bugger noir, qui imite une sangsue.

Si je choisis d’utiliser deux mouches, à l’avant je vais placer une grosse Muddler Minnow noire avec des poils blancs au travers.

En bref

LAURENTIDES, NOUVEAU DIRECTEUR

Photo courtoisie, Karl Tremblay

À la suite du départ du directeur de la réserve faunique des Laurentides, Sylvain Boucher, qui a droit maintenant à une retraite bien méritée, la direction de la Sépaq a décidé de confier le mandat à Mathieu Caron. Ce dernier connaît bien la machine puisqu’il occupait, depuis juin 2016, le poste de directeur de la réserve faunique de Portneuf. Nul doute qu’il saura poursuivre l’excellent travail entrepris, tout en y apportant sa petite touche personnelle. Chaque année, la réserve des Laurentides accueille des milliers de chasseurs et de pêcheurs sur son territoire.



HARMONISER POUR LE SAUMON

Afin de trouver une solution pour harmoniser l’usage multiple des rivières à saumon, la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont décidé de travailler ensemble pour créer une façon de faire qui fera le bonheur de tout le monde. On veut protéger le saumon, les activités de pêche du roi de nos rivières, tout en permettant aux adeptes de plein air de profiter de ces rivières, dans le respect du saumon et de son habitat. En plus des discussions, une campagne web vient tout juste de débuter afin que tous les usagers puissent mieux comprendre les problématiques et les impacts occasionnés par certaines activités récréatives telles que la descente en embarcation, la baignade et la plongée en apnée. « Il est vrai que les rivières appartiennent à tous, mais il faut un encadrement qui pourra satisfaire tout le monde » d’expliquer la FQSA.