BELL, Réginald



Au CHRDL de Lanaudière, le 5 juillet 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé Réginald Bell, époux de Andrée Corbeille et père de feu Lyne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa petite-fille Roxanne (Michael), sa soeur Agathe (feu Alphonse Ayotte), sa belle-soeur Claire Henri (feu Roger Bell), son frère Gilles (Lise Perreault), plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le samedi 7 août 2021 en l'église de St-Roch-de-L'Achigan à partir de 13h. Les funérailles auront lieu à 14h, suivies de l'inhumation au cimetière de St-Esprit.Des dons à l'oeuvre de votre choix seraient appréciés.