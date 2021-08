Antoine Pilon, vedette de «Manuel de la vie sauvage»

C’est Antoine Pilon qui campera Kevin, le personnage principal de «Manuel de la vie sauvage», adaptation en série télévisée du roman du même titre à succès de Jean-Philippe Baril Guérard, que Séries Plus doit diffuser au printemps 2022.

Virginie Ranger-Beauregard (Ève), Rodley Pitt (Laurent), Gabriel Lemire (Arnaud), Louis Morissette (Damien), Gildor Roy (Denis), Catherine Brunet (Camille), Isabelle Vincent (Martine), Mounia Zahzam (Zoé), Lévi Doré (Arthur) et Jean-Philippe Baril Guérard (Paul-André) seront tous du tournage des six épisodes d’une heure de ce thriller psychologique, qui s’amorcera le lundi 9 août, sous la direction du réalisateur et coauteur de la série (avec Jean-Philippe Baril Guérard), Christian Laurence («5e rang», «La dérape», «Le journal d’Aurélie Laflamme», etc). Le projet est une production de KOTV.

«Manuel de la vie sauvage» est l’histoire de Kevin Bédard, un millénarial brillant et ambitieux qui, avec deux amis, fonde une «startup» qui met au point une application permettant de dialoguer avec les défunts grâce à leurs traces numériques. Mais la route vers la réussite ne sera pas de tout repos et l’expansion rapide de l’entreprise entraînera des conséquences, lesquelles forceront son créateur à poser des choix éthiques douteux.