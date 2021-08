LEBRUN, Réal



De Charlemagne, le 7 mars 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Réal Lebrun.Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude (Alain Léveillé), ses petits-enfants: Yannick (Mélanie) et Mathieu (Jean-Philippe), sa soeur Diane, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu ce samedi 7 août à 11h, en l'église St-Simon et St-Jude, située au 85 rue Sacré-Coeur à Charlemagne. La famille y recevra vos condoléances dès 10h.