BROCHU, Denise



À Montréal, le 17 décembre 2020 est décédée, à l'âge de 72 ans, madame Denise Brochu, ancienne épouse de feu René Rivet (1937-2012), fille de feu Jean Paul Brochu et d'Yvonne Gravel, née à Drummondville.Elle laisse dans le deuil son fils unique Alexandre Rivet, frères et soeurs, ainsi que neveux et nièces, et plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 7 août de 13h à 14h à l'église Saint Frédéric, située au 219 rue Brock, Drummondville, J2C1M2. Une cérémonie suivra dès 14h. L'inhumation sera au Cimetière Saint-Majorique.Au lieu de fleurs et en guise de sympathie, Denise désirait qu'un arbre soit planté en sa mémoire à un lieu de votre choix et poursuivre ainsi sa mémoire.