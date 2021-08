GIRARD, Marc-André



À Léry, le 9 juin 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Marc-André Girard, époux de Mme Johanne Lavoie. Il a été psychologue de 1976 à 2016 à Châteauguay et à Mercier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Guillaume), Sylvain, Louis-Maxime, Ghislain, Rémi et Fabrice, ses petites-filles Karolanne, Marie et Alice, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96 BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 7 août de 14h à 17h30.Les messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du salon funéraire