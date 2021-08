ALLAIRE WALTON, Lorraine



De Laval, le 28 juillet 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Lorraine Allaire Walton.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Steven), Michael (Mary-Helen) et leurs enfants Tristan, Zoé et Nyx, Nancy (Roy) et leurs enfants Matthew et Nicholas, Neil (Sandra) et leurs enfants Faith, Quincy et Felicia. Elle laisse aussi dans le deuil son frère Yves et sa soeur Francine ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 12 août 2021 de 14h à 17h et de 18h à 21h au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles seront célébrées le samedi 14 août 2021 à 11h en l'église de Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.