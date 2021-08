Comment faire oublier notre geste ?

Nous habitons depuis 20 ans un immeuble de taille moyenne comprenant une dizaine d’appartements dans le nord de la ville. La majorité des appartements change de propriétaire à tous les deux trois ans, sauf en ce qui a trait à celui juste à côté du nôtre, qui est habité par le même monsieur depuis plus longtemps que nous.

Cet homme un peu olé olé s’est permis pendant la pandémie de faire quelques partys alors que c’était défendu. Mon mari, qui avait une peur bleue de la COVID, m’a demandé un soir de le dénoncer à la police. Ce que j’ai fait pour le calmer. La police est venue et il a eu à payer l’amende. On ne lui a jamais dit que c’était nous qui l’avions dénoncé, mais il continue à refuser de nous parler sous prétexte qu’il nous soupçonne de l’avoir fait. Ça me chagrine. Pensez-vous que si on avouait ça le convaincrait ?

L et G

S’il refuse de vous parler sur un simple soupçon, je douterais qu’il vous pardonne ce geste après un aveu. Ça risque juste d’être pire selon moi. Comme pour certains, le fait de se soulager la conscience permet de mieux accepter le rejet qui s’ensuit, à vous de voir la meilleure décision à prendre en fonction de votre niveau de tolérance.