COVID-19: Legault annoncera bientôt de nouvelles mesures

Rentrée scolaire, modalités d’application du passeport vaccinal: le gouvernement Legault se prépare à annoncer de nouvelles mesures pour faire face au variant Delta.

«Comme ailleurs dans le monde, l'augmentation récente du nombre de cas est préoccupante. Soyons prudents. Nous annoncerons de nouvelles mesures au cours des prochains jours», a déclaré le premier ministre, au terme d’une réunion virtuelle avec le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda.

Une rencontre préparatoire doit aussi avoir lieu jeudi afin de clarifier les règles qui seront en vigueur lorsque les élèves regagneront les bancs d’école, notamment dans les zones où il y a plus de cas, comme en Mauricie.

Dans l’entourage du premier ministre, on souligne que le retour vers des mesures aussi restrictives que le confinement ou le couvre-feu ne serait pas envisagé.

Le 8 juillet dernier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait expliqué que c’est justement pour éviter le retour à un confinement généralisé que le passeport vaccinal pourrait être utilisé.

La date visée pour son entrée en vigueur, seulement dans les régions où la situation épidémiologique le requiert, était alors celle du 1er septembre, afin de permettre aux Québécois de recevoir leurs deux doses de vaccin.

C’est maintenant fait pour 67 % des 12 ans et plus. Dans son gazouillis, le premier ministre François Legault a rappelé l’importance d’être pleinement vacciné.

Fin des livraisons de Pfizer

Aux prises avec un surplus de doses, Québec procédera par ailleurs à sa dernière distribution du vaccin de Pfizer dans les différentes régions de la province.

Dans un communiqué diffusé mercredi après-midi, le ministère de la Santé annonce qu’à moins d’un changement, les quelques 585 000 doses du vaccin de Pfizer attendues cette semaine seront les dernières à être distribuées à travers le réseau de santé.

C’est que Québec estime maintenant disposer d’assez de doses pour placer en réserve les 513 630 autres doses du même vaccin, qui doivent lui être livrées la semaine prochaine par Ottawa.

«Aucune autre livraison n'est prévue pour le moment. Si la situation le nécessitait, d'autres doses pourraient être livrées par la suite», précise le communiqué.

Du même souffle, le gouvernement assure que les stocks de vaccins actuels seront suffisants pour offrir une première et une deuxième dose aux retardataires, de même qu’à ceux qui ont besoin d’une troisième dose après avoir reçu deux vaccins différents, par exemple pour voyager, ou dans certains cas particuliers.

Québec annonce par ailleurs la fin graduelle de la campagne de vaccination en entreprise. L'opération a déjà cessé chez Cascade, Rio Tinto ainsi qu'à l’Aéroport de Montréal. Les autres pôles de vaccination en entreprise fermeront au cours des prochaines semaines.

Les surplus retournés

Plus de 11 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées au Québec depuis le début de la campagne de vaccination.

À travers le réseau de santé, on retrouve actuellement sur les tablettes plus de deux millions de doses. Leur date d’expiration se situe généralement vers la fin octobre ou plus tard.

Les doses dont la date de péremption est la plus rapprochée seront écoulées en premier. Une partie des surplus sera éventuellement retournée au gouvernement fédéral, qui pourrait les redistribuer dans d’autres pays.

