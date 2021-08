Des internautes victimes de tentatives d'hameçonnage au nom de Victoriaville

Des internautes ont été victimes de tentatives d'hameçonnage réalisés par des pirates informatiques qui ont utilisé des adresses de courriel légitimes d'employés municipaux et de partenaires de Victoriaville pour envoyer leurs messages frauduleux.

Des personnes malintentionnées utilisent notamment les courriels de Danielle Corteau, coordonnatrice des arts et de la culture à la Ville de Victoriaville; Kateline Grondin, directrice des communications et marketing, et Guylaine Trottier, directrice générale à la municipalité de Saint-Norbert-d’Arthabaska, pour demander à leurs destinataires de vérifier une facture ou consulter un paiement. De faux documents sont joints aux courriels.

Le but de ces envois est d’amener des utilisateurs à divulguer des renseignements sensibles ou à télécharger un logiciel malveillant.

Comme les courriels frauduleux sont envoyés à partir d’adresses officielles, ils sont plus difficiles à bloquer. C’est pourquoi une firme spécialisée a été mandatée pour intervenir.

«Les équipes de la Ville sont mobilisées et prennent toutes les mesures nécessaires afin que cette attaque se propage le moins possible», peut-on lire dans un communiqué émis par la municipalité.

Il était impossible de connaître, mercredi soir, le nombre de victimes touchées par ces tentatives d’hameçonnage. Cependant, il serait question d’incidents isolés.

La Ville de Victoriaville prévient les citoyens qui seraient visés par ces envois de ne pas divulguer leur mot de passe et de ne pas ouvrir les documents joints aux courriels frauduleux. Ceux qui, par mégarde, les auraient consultés doivent les supprimer des logiciels utilisés. La procédure à suivre est expliquée sur le site Internet de la municipalité.

Pour toutes questions, il est possible de composer le 819 758-1571 ou d’écrire à info@victoriaville.ca.