Des photos des suspects du vol qualifié dans une pharmacie dévoilées

Des photos des deux hommes soupçonnés d’avoir commis un vol qualifié dans une pharmacie de Montréal-Est samedi dernier ont été dévoilées par le SPVM mercredi.

• À lire aussi: Montréal: de l’argent et des médicaments auraient été dérobés dans une pharmacie

Lors de l’événement d’une rare violence, les employés d’une pharmacie de la rue Notre-Dame avaient été forcés de se coucher au sol par les deux suspects, qui avaient ensuite attaché leurs poignets.

COURTOISIE SPVM

COURTOISIE SPVM

L’un des employés présents sur place avait été blessé au haut du corps avec une arme blanche, mais on ne craignait pas pour sa vie.

Les suspects, eux, avaient pris la fuite avec de l’argent et des médicaments.

COURTOISIE SPVM

COURTOISIE SPVM

L’un de suspects est décrit par la police comme étant un homme blanc d’environ 1,78 m (5’ 10’’) de forte constitution qui s’exprime en français. Au moment des faits, il portait un chapeau de pêche bleu, un cache-cou, des lunettes de soleil et un sac à dos foncé. Il était vêtu d’un pantalon blanc, d’un chandail noir, de souliers également noirs de même que de gants noirs et blancs.

Le second suspect serait un homme blanc dans la cinquantaine également de forte corpulence, avec les cheveux gris. Il s’exprimait en anglais. Lors du crime, il portait un cache-cou gris devant la bouche et le nez, des lunettes de soleil sur la tête et un sac de sport noir à bandoulière de marque Under Armour, avec un logo blanc. Il était vêtu d’un pantalon noir, d’un chandail noir à capuchon à manches longues par-dessus un chandail bleu, de souliers noirs ainsi que de gants noirs et blancs.

COURTOISIE SPVM