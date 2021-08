BISSONNETTE, Jean-Guy



À St-Chrysostome, le 26 janvier 2021 à l'âge de 88 ans est décédé M. Jean-Guy Bissonnette, fils de feu Ovila Bissonnette et de feu Claire Rochefort.Il laisse dans le deuil ses soeurs: Jeanne-D'Arc (feu Émile) et Véronique (Albert), son frère Oscar (feu Pauline), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se tiendront samedi le 7 août à 14h en l'église paroissiale de St-Chrysostome. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.GIBEAU-GENDRONST-CHRYSOSTOME450-826-3131