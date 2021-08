RACICOT, Denise



C'est à l'âge de 84 ans, le 13 juillet dernier à 17h05, que notre chère Denise est décédée.Après une longue bataille contre le cancer, cette femme vaillante dévouée à sa foi, nous a quittés.Malgré notre douleur, nous sommes bénis d'avoir eu la chance de t'avoir dans nos vies. Avec toute ta dignité, ta détermination, ton courage; nous te remercions pour cette persévérance à t'être accrochée à la vie peu importe les épreuves.Merci pour tous les beaux souvenirs, les valeurs transmises, ta bonté envers les gens et les bons rirent que tu laisses avec nous.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeur: Hugettes Racicot, Jean Racicot, Pierre Racicot, Jacques Racicot, Doris Laporte, Claude Racicot et ses nièce et neveux: Christine Laporte, Jonathan Racicot, Benoit Racicot et Michel Racicot ainsi que ses cousins et cousines qu'elle aimait tant.