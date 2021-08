DUGUAY, Mariette (née Locas)



C'est avec un profond regret que nous annonçons le décès de Mariette Locas. Elle nous a quittés le 1er août 2021 à l'âge de 77 ans.Épouse de feu Roger Duguay, elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Nicole Drysdale) et Nathalie (Michel Fortin), ses petits-enfants Véronique (Mathieu Grondin), Maxime, Lorie Ann et Olivier ainsi que sa famille et ses amis.Les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Les Ficelles ainsi que du CHSLD Ste-Dorothée pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laval.